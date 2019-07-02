Вашингтон, 2 июля 2019, 09:09 — REGNUM
Власти США решительно осуждают террористический акт в столице Афганистана, городе Кабул. Об этом 1 июля сообщается на официальном сайте Белого дома.
Напомним, 1 июля в результате террористического акта в Кабуле погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения. Ответственность за преступление взяли боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Преступление было совершено на фоне седьмого раунда переговоров между террористами и Соединенными Штатами, проходящего в столице Катара, городе Доха.
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