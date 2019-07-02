Вашингтон, , 09:09 — REGNUM

Власти США решительно осуждают террористический акт в столице Афганистана, городе Кабул. Об этом 1 июля сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Мы самым решительным образом осуждаем чудовищное террористической нападение, в результате которого погибли представители вооруженных сил страны, а также гражданские лица» , — говорится в заявлении.

Напомним, 1 июля в результате террористического акта в Кабуле погибли по меньшей мере шесть человек, десятки получили ранения. Ответственность за преступление взяли боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Преступление было совершено на фоне седьмого раунда переговоров между террористами и Соединенными Штатами, проходящего в столице Катара, городе Доха.

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