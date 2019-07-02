Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM

Здание суда и арбитражного центра Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) открыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 2 июля агентство «Казинформ».

Выступая на церемонии открытия, глава государства отметил, что суд МФЦА должен стать символами справедливости и объективности. Здание суда получило название в честь одного из биев Толе би.

Отметим, суд МФЦА не входит в судебную систему Казахстана и является независимым в своей деятельности. Деятельность арбитражного центра направлена на предоставление независимой экономической и оперативной альтернативы судебному спору.

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