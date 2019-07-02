Анкара, , 09:03 — REGNUM

Суд Турции вынес обвинительный приговор бывшему судье Омеру Дикену, признав его виновным в связях с ФЕТО, за преступление ему предстоит провести в тюрьме 13 лет, об этом 1 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Согласно заключению судебной инстанции, Дикен наряду с сотнями военнослужащих участвовал в подготовке государственного переворота, попытка которого произошла в июле 2016 года.

Напомним, организация ФЕТО считается в Турции террористической организацией, ее лидер, проповедник Фетхуллах Гюлен скрывается от правосудия в Соединенных Штатах, отвергая обвинения в свой адрес.

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