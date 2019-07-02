Нью-Йорк, США, , 08:33 — REGNUM

16 июля Совет Безопасности ООН проведёт заседание по поводу закона о языке на Украине, принятого Верховной радой. Об этом заявил председатель Совета безопасности Густаво Меса-Куадра в ходе брифинга, сообщает 1 июля ТАСС.

«Да, эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдет по запросу России 16 июля», — подтвердил он.

Заседание созвано по инициативе России. Ранее РФ уже просила обсудить этот вопрос, однако предложение не нашло поддержки у нескольких стран. Их представители, в частности, решили, что не следует обсуждать данный вопрос в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, закон о языке на Украине был принят в конце апреля 2019 года и подписан президентом страны Петром Порошенко. 16 июля документ должен вступить в силу. Закон дискриминирует права национальных меньшинств, а также русского населения Украины.

Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», почти треть населения Украины выступает за придание русскому языку того или иного официально статуса — регионального или государственного.

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