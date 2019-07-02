Киев, , 08:21 — REGNUM

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина. Об этом Арьев заявил в интервью украинскому журналу «Новое время».

Министр Климкин не позволил сдать государственные интересы, тогда как «невежда» — президент Зеленский — «пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать», отметил Арьев.

Речь идет о несогласованном с Зеленским ответе украинской стороны на ноту российского МИД, которая касалась арестованных украинских моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману рассмотреть вопрос о привлечении главы МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности.

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