Берлин, , 08:21 — REGNUM

Посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер, ранее объявленный персоной нон грата, может вернуться к своей работе в Каракасе, передает канал n-tv со ссылкой на новостное агентство Agence France Presse.

Возвращение посла ФРГ в Каракас было согласовано на встрече в Берлине в рамках нормализации отношений между двумя государствами, объявило министерство иностранных дел Венесуэлы. Германское правительство одобрило повторную отправку Кринера в южноамериканскую страну.

Даниэль Кринер был выдворен за пределы Венесуэлы в марте 2019 года. Правительство Венесуэлы обвинило его во вмешательстве во внутренние дела страны и поддержке оппозиции. Этому предшествовала встреча Кринера с самопровозглашенным «президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо и другими деятелями оппозиции.