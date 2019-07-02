Благовещенск, , 08:18 — REGNUM

В единый день голосования 8 сентября в Приамурье пройдёт 17 основных и 6 дополнительных выборов на территории 15 территориальных избирательных комиссий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном облизбиркоме.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Всего предстоит избрать 161 депутата и двух глав районов. Основные выборы пройдут на территории двух городских округов, двух муниципальных районов и 13 городских сельских поселений. Дополнительные выборы пройдут в трёх муниципальных районах и в трёх городских и сельских поселениях.

В городе Благовещенск предстоит избрать депутатов городской думы, которая состоит из 30 парламентариев. В Шимановске, Сковородине и Завитинске изберут по 15 городских депутатов. По 10 муниципальных депутатов будут избраны в Томичевском, Возжаевском, Березовском сельсоветах и пгт Ерофей Павлович. Стойбинский сельсовет представят 8 депутатов. По семь депутатов будут избраны в Амуро-Балтийском, Верхнеполтавском и Ураловском сельсоветах.

Парламентские партии в основном определились со своими кандидатами, и в ближайшее время начнётся их выдвижение.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 1,3 тысячи депутатских мандатов будет замещено на выборах в Нижегородской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Всего выборные кампании пройдут в 156 муниципалитетах региона, из них основные выборы пройдут в 38 муниципальных образованиях.