Соединённые Штаты Америки, , 08:11 — REGNUM

В Вашингтоне начато расследование в отношении госсекретаря США Майка Помпео. Его подозревают в действиях, выходящих за рамки должностных полномочий. Как сообщает телеканал CNN, расследование проводят члены Конгресса США.

Майк Помпео (cc) DonkeyHotey

Подозрения в злоупотреблениях основаны на утверждениях некого осведомителя о том, что госсекретарь Майк Помпео и его семья используют службу дипломатической безопасности, финансируемую налогоплательщиками, в своих личных целях. В частности, по словам информатора, Помпео поручал сотрудникам службы привозить еду из китайского ресторана и забирать его собаку из специализированного салона. Также якобы по поручению Помпео его охранники подвозили до дома совершеннолетнего сына госсекретаря.

Утверждается, что подобные поручения Помпео или его представители давали охране много раз в течение нескольких месяцев. При этом представитель службы утверждает, что все данные Помпео поручения не выходили за рамки задач постоянной охраны госсекретаря.

«Я был главой службы безопасности секретаря Помпео с первого дня его работы. Ни разу за время моей службы он или кто-либо из членов его семьи не просил меня или кого-либо из членов моей команды действовать таким образом, который противоречил бы нашему профессиональному обязательству защищать секретаря 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — заверил специальный агент, отвечающий за дипломатическую службу безопасности Лон Фэрчайлд.

Телеканал отмечает, что вышеперечисленные задания охране госсекретаря мог давать не сам Помпео, а кто-то из его подчиненных без его ведома.

Добавим, что разбирательство проводят законодатели из ряда комитетов верхней и нижней палат Конгресса США.