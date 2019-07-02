Тегеран, , 09:19 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг обвинение Белого дома США в том, что Тегеран упорно нарушает условия ядерной сделки с мировыми державами. Об этом 2 июля сообщил дипломат на странице в соцсети Twitter.

Обвинение Вашингтона последовало после заявления представителей Ирана о накоплении большего запаса низкообогащенного урана, чем разрешено соглашением.

«Нет никаких сомнений в том, что еще до существования сделки Иран нарушал ее условия», — с иронией написал Зариф.

Как передавало ИА REGNUM ранее власти США пообещали усилить давление на Тегеран после сообщений о том, что предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (так называемая ядерная сделка) лимит по хранению на территории Ирана обогащённого урана массой 300 кг превышен.