Вашингтон, , 07:53 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении мигрантам на мексиканской границе гуманитарной помощи в размере $4,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, мигранты из Мексики будут получать средства прежде всего на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание.

Кроме того, документ предусматривает введение жёстких стандартов работы центров временного содержания нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, данная инициатива ранее была утверждена Конгрессом США. Из 535 голосующих членов Конгресса 305 конгрессменов поддержали этот законопроект, а 102 — проголосовали против.

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