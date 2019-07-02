Эрбиль, Ирак, 2 июля 2019, 07:52 — REGNUM
Представители двух крупнейших партий Иракского Курдистана — «Патриотический союз Курдистана» (ПСК) и «Демократическая партия Курдистана» (ДПК) — обсудили формирование правительства в регионе, об этом 1 июля сообщает Kurdistan.ru.
Руководство ПСК также высказалось оптимистически относительно прошедшего раунда переговоров.
Напомним, в июне 2019 года в Иракском Курдистане прошли выборы президента, которым стал бывший премьер-министр региона Нечирван Барзани, для скорейшего формирования правительства он назначил его руководителем своего двоюродного брата Масрура Барзани.
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