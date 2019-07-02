Эрбиль, Ирак, , 07:52 — REGNUM

Представители двух крупнейших партий Иракского Курдистана — «Патриотический союз Курдистана» (ПСК) и «Демократическая партия Курдистана» (ДПК) — обсудили формирование правительства в регионе, об этом 1 июля сообщает Kurdistan.ru.

«Мы находимся как никогда близко в вопросах формирования правительства и назначения нового губернатора Киркука» , — отметил по итогам встречи член переговорной группы от ДПК Дильшад Шахаб.

Руководство ПСК также высказалось оптимистически относительно прошедшего раунда переговоров.

«Мы готовы принять активное участие в формировании девятого кабинета министров и выступить в качестве реального партнера, данный процесс уже запущен» , — подчеркнул пресс-секретарь ПСК Латиф Омар.

Напомним, в июне 2019 года в Иракском Курдистане прошли выборы президента, которым стал бывший премьер-министр региона Нечирван Барзани, для скорейшего формирования правительства он назначил его руководителем своего двоюродного брата Масрура Барзани.

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