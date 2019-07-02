Вашингтон, , 07:43 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп U.S. Department of Defense

Стороны обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Дональд Трамп, для которого «Иран играет с огнем», заявил Эммануэлю Макрону, что Иран превысил количество урана, которое ему разрешено обогащать.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что количество доступного Ирану низкообогащенного урана превысило лимит, установленный соглашением по ядерной программе 2015 года.

Ранее об этом также объявил глава дипломатии Ирана Мохаммад Джавад Зариф, но его представитель Аббас Мусави добавил, что это «обратимая» мера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео призвал Иран остановить весь процесс обогащения урана и выразил готовность США провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке с иранским режимом.

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