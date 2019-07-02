Далянь, Китай, , 07:40 — REGNUM

Китай ослабит предел собственности для иностранных инвесторов в своем финансовом секторе в 2020 году, на год раньше, чем планировалось, и будет способствовать развитию производственного сектора, включая автомобильную промышленность. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник, 2 июля, на Всемирном экономическом форуме в северо-восточном китайском портовом городе Далянь.

По его словам, правительство КНР еще больше ослабит «предел собственности» в большем количестве секторов, сокращая свой перечень отрицательных инвестиций для иностранных инвесторов.

Премьер Госсовета КНР добавил, что Китай также будет активно продвигать «импорт товаров и услуг».

Напомним, 1 июля ИА «Синьхуа» со ссылкой на Государственное управление валютного контроля КНР сообщило, что непогашенный внешний долг Китая по состоянию на конец марта 2019 года увеличился на $6,5 млрд или 0,3% по сравнению с концом 2018 года.