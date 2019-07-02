Париж, , 07:14 — REGNUM

С настоящего времени до 31 декабря Финляндия осуществляет председательство в Совете Европейского союза (ЕС) после Румынии, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Франция желает Финляндии всяческих успехов в выполнении ее мандата. В связи с этим она также хотела бы поблагодарить Румынию за её приверженность и результаты, достигнутые в первой половине 2019 года», — говорится в заявления МИД Франции.

Приоритеты, которые председательство Финляндии намерено выдвинуть в этом семестре, в значительной степени совпадают с приоритетами, выдвигаемыми французскими властями.

В частности, Франция приветствует акцент Финляндии на укреплении общих ценностей союза, включая верховенство закона, стремление сделать ЕС мировым лидером в борьбе с изменением климата и защиту европейских граждан на всех уровнях, в том числе в области обороны.

Напомним, в 2020 году полугодовое председательство в Совете Европейского союза перейдет Хорватии.

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