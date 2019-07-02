Нижний Новгород, , 04:44 — REGNUM

В единый день голосования, который пройдёт 8 сентября 2019 года, в Нижегородской области планируется заместить почти 1,3 тыс. депутатских мандатов. Выборные кампании пройдут в 156 муниципальных образованиях региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии области.

Основные выборы депутатов будут проходить в 38 муниципалитетах, в числе которых образованный в 2019 году городской округ Воротынский, городской округ Сокольский. Также довыборы пройдут и в шести муниципальных районах и городских округах, где заместят освободившиеся мандаты. В том числе, довыборы намечены по пяти одномандатным избирательным округам Нижнего Новгорода, где дума за год лишилась сразу существенной части народных избранников.

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Напомним, среди крупных избирательных кампаний — довыборы в Законодательное собрание, где предстоит распределить один мандат — по одномандатному избирательному округу №20 (Кстовский район), что стал вакантен после досрочного сложения полномочий экс-гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Алексеем Коваленко в конце марта 2019 года.

Всего выборы пройдут в 156 муниципальных образованиях, в 122 из них — это основные кампании, а в 34 — дополнительные. Заместить должны 1295 депутатских мандатов.

Приём документов в окружные избирательные комиссии для выдвижения кандидатов на муниципальных выборах начнётся с 4 июля и продлится до 24 июля.

На 1 января 2019 года численность избирателей в регионе составила 2 583 960 человек, из которых в Кстовском районе проживают 96 652 человека, в Нижнем Новгороде в зависимости от района численность потенциальных участников выборной кампании 8 сентября колеблется от 78,7 тыс. до 240,275 тыс.