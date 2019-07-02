Киев, , 04:02 — REGNUM

Признания русского языка региональным на территории Донбасса не будет, заявил Руслан Стефанчук, представитель украинского президента в Верховной раде, передаёт ICTV.

Комментируя заявление Андрея Богдана, главы администрации украинского президента, о том, что в ДНР и ЛНР надо официально разрешить признать русский язык региональным, Стефанчук сказал: Богдан высказал свою личную позицию, которая «не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии».

Он отметил, что украинская конституция определяет государственным языком только украинский.

Напомним, Богдан высказал мнение, что он бы разрешил ЛНР и ДНР считать русский региональным языком, при том что украинский останется государственным. При этом обе республики должны считаться территорией Украины.

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