Вашингтон, 2 июля 2019, 03:37 — REGNUM
О своих ожиданиях новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Комментируя встречу с Кимом в минувшие выходные, Трамп назвал переговоры замечательными, после чего добавил:
«С нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время».
Напомним, переговоры Трампа и Кима состоялись 30 июня в пограничном между Северной и Южной Кореей пункте Пханмунджом. Основная тема встречи — условия гипотетического отказа Пхеньяна от ядерной и ракетной программ.
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