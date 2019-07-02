Киев, , 02:25 — REGNUM

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не должен был самостоятельно принимать решение по ноте из России, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт NEWSONE.

Комментируя конфликт между Климкиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, экс-глава государства отметил, что такого ещё не было, чтобы глава МИД при принятии важного решения не уведомил главу государства.

Он отметил, что за внешнюю политику страны отвечает президент, после чего добавил:

«Этот вопрос уже вышел из границ влияния министерств международных дел обеих стран. И его уже комментируют [президент РФ Владимир] Путин с Зеленским. Нельзя было Климкину так поступать».

Напомним, конфликт между Зеленским и Климкиным произошёл из-за того, что глава украинского МИД принял решение по направленной из Москвы ноте, не поставив президента Украины в известность.

Нота на тему возможностей освобождения украинских моряков (провокация в Керченском проливе 25 ноября 2018 г.) была направлена Киеву российским МИД. Климкин принял решение отказаться от предложений Москвы, при этом не уведомив Зеленского ни о своём решении, ни о российской ноте.

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