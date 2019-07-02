Бухарест, , 01:23 — REGNUM

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в ходе визита в Бухарест назвал молдавско-приднестровский конфликт 1992 года гражданской войной. Как передает ИА RE, на совместной пресс-конференции с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану Попеску сказал, что правительство Молдавии будет действовать через сотрудничество и открытость, чтобы «малыми шагами» облегчить жизнь людей с обоих берегов Днестра. Он также заверил, что темы федерализации нет в политической повестке дня в Молдавии, и этот сценарий невозможен.

Тем не мене его заявления о гражданской войне вызвали критику русофобски настроенных экспертов и СМИ в Молдавии, а также сторонников отстраненной от власти Демпартии, обвинивших Попеску с предательстве молдавских интересов в борьбе с «российскими оккупантами».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей ПМР, погибло более 800 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Только память скрепляет поколения»: в ПМР помянули жертв террора Молдавии