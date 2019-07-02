Вашингтон, , 00:39 — REGNUM

Позволять Тегерану заниматься обогащением урана было ошибкой со стороны участников так называемой ядерной сделки, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в распространённом заявлении.

При этом в Белом доме считают, что Тегеран всегда нарушал условия ядерной сделки. Позиция Вашингтона заключается в том, что Тегерану нужно полностью запретить обогащение урана.

Напомним, стало известно, что в Иране запасы обогащенного урана превысили 300 кг, которые разрешались Совместным всеобъемлющим планом действий, называемым Вашингтоном ядерной сделкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с требованием запретить Тегерану вести обогащение урана уже выступил американский госсекретарь Майк Помпео. Он пообещал усиливать давление на Иран, пока тот будет развивать свою ядерную программу.

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