Комрат, Молдавия, , 00:27 — REGNUM

Спецпредставитель президента России по связям с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак от лица России поздравил нового башкана Гагаузии Ирину Влах с убедительной победой на выборах. Как рассказала Влах, в ходе телефонного разговора с Козаком договорились в ближайшее время «подробно обсудить дальнейшие шаги для укрепления экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России», передает ИА REGNUM.

Напомним, действующий башкан Гагаузии Ирина Влах, по предварительным данным, получила 91,93% на прошедших 30 июня выборах руководителя автономии и переизбрана на второй срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Ирина Влах получила почти 92% на выборах башкана Гагаузии