Вашингтон, , 00:17 — REGNUM

Власти США призвали Исламскую республику Иран остановить весь процесс обогщения урана. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Майк Помпео.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что власти Ирана повысили потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Стоит отметить, что Иран и раньше никогда не связывал себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана. Сделка по иранской ядерной программе также этого не предусматривала.

Помпео заявил, что администрация президента США Дональда Трампа призывает международное сообщество восстановить долгосрочный стандарт нераспространения в виде необогащения урана для ядерной программы Исламской Республики Иран. Он подчеркнул, что Иран вполне может развивать свою программу мирного атома без обогащения на территории.

«Соединенные Штаты готовы провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке с иранским режимом, чтобы устранить угрозы миру и безопасности с его стороны. Пока Иран отвергает дипломатию и расширяет ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут нарастать», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противостояние Ирана и США обострилось после того, как американский президент Трамп заявил, что его страна выходит из соглашения по иранскому атому и требует от Тегерана заключить новое соглашение. Иранские власти естественно ответили отказом. После этого Вашингтон ввел против Ирана жесткие санкции.

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