Комрат, Молдавия, , 23:24 — REGNUM

Действующий башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах получила 91,93% на прошедших 30 июня выборах руководителя автономии. Как сообщили ИА REGNUM в ЦИК Гагаузии, таковы предварительные результаты подсчета голосов.

Ирина Влах Vlah.md

На втором месте оказался депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш с 7,27%, далее — гагаузский экс-депутат Иван Бургуджи с 0,89% и муниципальный советник Комрата Дмитрий Манол с 0,64% голосов. Занявший последнее место Манной уже обвинил Влах в многочисленных нарушениях и заявил, что будет добиваться отмены результатов выборов.

Явка на выборы башкана Гагаузии составила 50,51% при пороге для признания выборов состоявшимися в 50%. Основные оппоненты Ирины Влах бойкотировали выборы, пытаясь сорвать явку, чтобы выборы были признаны несостоявшимися.

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