Вашингтон, , 22:58 — REGNUM

Покидающая должность пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс намерена написать книгу мемуаров. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в книге Сандерс планирует рассказать о своём опыте работы в администрации президента США Дональда Трампа.

Также сообщается, что Сандерс в настоящее время рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Арканзас.

Как передавало ИА REGNUM, в июне стало известно, что Сара Сандерс покидает пост пресс-секретаря Белого дома после трёх с половиной лет работы. В этой должности её сменяет Стефани Гришэм, которая да последнего времени была официальный представитель первой леди США Меланьи Трамп.