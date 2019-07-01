Лондон, , 21:16 — REGNUM

МИД Великобритании «глубоко обеспокоен» нарушением ядерного соглашения 2015 года со стороны Ирана, 1 июля передает агентство Associated Press.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Тегеран «избегать дальнейших нарушений» и «вернуться к соблюдению» ядерного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля МАГАТЭ заявило о превышении Ираном разрешенных запасов низкообогащенного урана.

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