Гонконг, Китай, , 20:46 — REGNUM

Полиция Гонконга разогнала толпу демонстрантов возле здания Законодательного совета, однако внутри здания стражи порядка не обнаружили демонстрантов — только представителей СМИ, 1 июля передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 июля демонстранты ворвались в здание гонконгского парламента и устроили в нем погром. Полиция на смогла остановить протестующих, однако позднее потребовала покинуть здание.

Протестующие удерживали здание около трех часов. Начало штурма Законодательного совета Гонконга силами правопорядка началось около полуночи по местному времени (19:00 мск).

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