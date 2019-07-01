Москва, , 20:38 — REGNUM

Пакет законопроектов о правовой статистике правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля. Учет будет вестись на базе государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС), основы ее функционирования определит правительство РФ.

Генпрокуратура наделяется полномочиями по утверждению форм федерального статистического наблюдения и другой документированной информации, указаний по их заполнению, официальной статистической методологии, порядка и сроков представления первичных статистических данных.

Планируется, что полученная информация будет размещаться в интернете в форме открытых данных. Перечень размещаемых в интернете статистических данных будет утверждаться Генпрокурором по согласованию с федеральными государственными органами, представляющими такие данные.

Одновременно правительство предлагает ввести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми закрепляются полномочия прокурора требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений законодательства, допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, и разрешать споры о передаче таких сообщений по подследственности.

В свою очередь орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа в случае принятия решения о передаче сообщения по подследственности будет обязан в течение 24 часов уведомить об этом прокурора.