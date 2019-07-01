Кабул, , 20:28 — REGNUM

По уточненной информации от официальных лиц, число жертв теракта в афганском Кабуле достигло шести человек, 105 человек получили ранения в результате взрыва, 1 июля передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 июля боевики взорвали заминированный грузовик у здания Министерства обороны Афганистана в Кабуле.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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