Ереван, , 20:12 — REGNUM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 1 июля, встретился с членами первой группы армянских специалистов, которые осуществляли гуманитарную миссию в Сирии.

Армянские военные специалисты в Сирии mil.am

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, Пашинян поблагодарил их за успешную миссию.

Никол Пашинян «В феврале этого года правительство Армении приняло очень важное решение направить гуманитарную миссию в Сирию, что, конечно же, породило множество внутриполитических, внешнеполитических и геополитических дискуссий. Тем не менее, я хотел бы подчеркнуть, что наиболее важным и, возможно, единственным содержанием этой миссии является ее гуманитарная цель».

Пашинян подчеркнул, что эта миссия является даже исторической, потому что являлась данью уважения народу Сирии, который в 1915 году спас переживших Геноцид армян и дал им убежище.

Премьер-министр представил результаты миссии в цифрах. За это время армянская миссия разминировала в общей сложности 27 510 квадратных метров территории, 241 пациент получил хирургическое лечение, 626 пациентов — терапевтическое лечение, было проведено 1067 клинических и лабораторных обследований.

Сегодня же директор армянского Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Рубен Аракелян на пресс-конференции подвел итоги работы Центра.

По его словам, группа выделила в Сирии 5 особо опасных территорий общей площадью 1 млн 315 тыс. кв.м.

Директор армянского Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Рубен Аракелян «Приоритет был дан таким заминированным полям, которые расположены вблизи поселений, то есть, в первую очередь, должны быть разминированы те территории, которые расположены рядом с населенными пунктами, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Наряду с этими работами также была организована работа по информированию о минной опасности, установлены теплые отношения как с местной армянской общиной, так и с сирийскими жителями. Помимо работ по разминированию также была оказана медицинская помощь».

Рубен Аракелян оценил работу первой группы как удовлетворительную. Он отметил, что были технические трудности.

Директор армянского Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Рубен Аракелян «Учитывая, что это воюющая страна, в Сирии военная ситуация, и очень трудно организовывать из Еревана логистические вопросы. То есть, если там чего-то недостаточно или есть необходимость в чем-то новом, для нас очень трудно быстро доставить это на место».

Вторая группа отправилась в Сирию 16 июня сроком на четыре месяца.

Касаясь поддержки российской стороны, Аракелян подчеркнул: «Российская сторона предоставляет нам самолет для доставки нашей группы в Сирию, поскольку нет регулярного сообщения, нет регулярных рейсов, и остается только один вариант добраться до Алеппо — места нашей работы, или доставить туда какие-то материалы или инструменты при содействии российской стороны, их самолетами. Кроме того, российская сторона обеспечивает безопасное перемещение нашей группы на минное поле и ее возвращение обратно домой. А также обеспечивает общую защиту, если, скажем, сложится серьезная военная ситуация, российская сторона защищает здоровье и жизнь наших людей. Поскольку у нас там нет военной группы, работают гражданские лица, они своими силами, естественно, не могут противостоять серьезному вооруженному нападению».

Инспектор Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Ара Мартиросян сказал, что при проведении гуманитарного разминирования важно содействие местного населения: именно оно сообщает о том, где были замечены взрывчатые боеприпасы, какие территории являются опасными.

«В конце концов, оценка работы, контроль качества осуществляется местным населением, общиной», — сказал Мартиросян.