Душанбе, , 20:10 — REGNUM

Вопрос о финансировании властями Ирана второй фазы строительства тоннеля «Истиклол», соединяющего центр Таджикистана с северной Согдийской областью, обсуждался 15 июня 2019 года на встрече министра транспорта Таджикистана Худоёра Худоёрзода иминистра энергетики Ирана Ризо Ардакониён во время визита в Душанбе президента Ирана Хасана Рухани, сообщает сегодня, 1 июля, «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в министерстве транспорта Таджикистана.

Во время проведения данной встречи Худоёрзода предложил правительству Ирана принять участие в реализации второго этапа строительства тоннеля, включающего в себя проектирование, закупку и установку систем освещения, вентиляции, противопожарной системы, а также системы контроля безопасности и управления объектом.

В соответствии с предварительными расчетами, реализация подобного проекта потребует около 8 млн долларов. Половину суммы, согласно договоренностям, достигнутым в ходе ранее проведенных переговоров, предоставит правительство Ирана, вторая половина будет выделена властями Таджикистана.

На встрече, прошедшей в середине июня, стороны договорились о том, что подготовят всю необходимую документацию и обсудят вопросы финансирования проекта.

Окончательное решение о выделении средств еще не достигнуто.

Отметим, что в 2016 году Таджикистан предложил иранской стороне вложить средства в оснащение тоннеля «Истиклол» системами освещения и вентиляции, а также противопожарной системой.

Но ухудшение отношений между странами не позволило выполнить достигнутые соглашения по финансированию проекта.

Напомним, что в 2003 году правительства Ирана и Таджикистана подписали соглашение о возведении тоннеля «Истиклол». Размер финансирования составил 39 млн долларов, из которых 21,2 млн долларов предоставляли власти Ирана в качестве кредитных средств и 10 млн долларов на грантовой основе. Доля Таджикистана составляла 7,8 млн долларов.

Уже спустя три года тоннель был сдан в эксплуатацию, но из-за допущенных во время проектирования объекта ошибок внутрь тоннеля начала просачиваться вода. В апреле 2014 года работы по достройке тоннеля были возобновлены иранской компанией «Собир». Правительства двух стран уже договорились о дополнительном вливании в проект строительства тоннеля денежных средств в размере 6 млн долларов, поделив данную сумму между собой в равных частях.

Напомним, что тоннель «Истиклол» расположен под высокогорным перевалом Анзоб на трассе Душанбе-Ходжент — 90 км севернее столицы Таджикистана. Длина «Истиклол» — 5,2 км.