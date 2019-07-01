Гонконг, Китай, , 20:08 — REGNUM

Полиция Гонконга начала выдвижение к зданию Законодательного собрания Гонконга, ранее захваченного протестующими, 1 июля передает агентство Associated Press.

Полиция Гонконга (cc) doctorho

Полиция заранее объявила о штурме и потребовала демонстрантов покинуть здание. Протестующие не выполнили требований властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля сотни демонстрантов ворвались в здание гонконгского парламента и устроили в нём погром.

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