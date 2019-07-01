Москва, , 21:13 — REGNUM

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановили полномочия российской делегации, потому что без РФ решать глобальные задачи невозможно. Об этом 1 июля заявил член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Парламентская ассамблея Совета Европы (cc) Вадим ДОЛГАНОВ

«В ПАСЕ пришлось основным делегациям признать, что без России эта организация не самая форматная. Вопрос не в каком-то давлении на Россию. Дело в том, что мир выходит из своей фазы кризисных взаимоотношений в новую фазу, в том числе и по угрозе мировой безопасности. Эта пятилетняя игра в поддавки с украинскими, прибалтийскими, грузинскими делегациями, когда вместо разумной, прагматичной политической повестки играют в какой-то цирк с показухой, объявляя Россию страной-агрессором, в конечном итоге приводит к тому, что за океаном принимают решения вне интересов России, вне интересов Европы», — отметил парламентарий.

Кондратьев призвал «трезво» смотреть на происходящие в мире события. В глобальных политических процессах произошли изменения, значимость которых на порядок выше, чем отношения между Россией и Украиной, Прибалтикой или Грузией.

«Это угрожает всему мировому сообществу. Без России эти события не разрулить. Заигрывать, как с маленькими детьми, лишь бы дитя не орало, я имею ввиду наши бывшие «братские республики», на сегодняшний день уже не прагматично и не серьёзно», — отметил член Совета Федерации РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия решила не покидать состав ПАСЕ вслед за Украиной.

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