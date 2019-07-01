Калининград, , 19:50 — REGNUM

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ Ольгой Казаковой, отметил эффективность влияния на жизнь рядовых жителей региона 11 нацпроектов, которые осуществляются в области.

Встреча Антона Алиханова с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ Ольгой Казаковой Gov39.ru

«Мы видим, как повышается уровень медицинских, образовательных и социальных услуг, люди активнее посещают учреждения культуры, парки и зоны отдыха, активно развивается экономика и экспорт. Калининградская область активно включилась в реализацию нацпроектов, и темпы будут только наращиваться», — цитирует слова Алиханова пресс-служба регионального правительства.

Казакова, в свою очередь, назвала Калининградскую область первым регионом РФ, в котором «на очень высоком уровне ведется работа по нацпроектам».

Она, вместе с представителями региональных властей и сенаторами оценила исполнение семи нацпроектов в регионе: «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Культура», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография» и «Образование».