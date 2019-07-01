Калининград, 1 июля 2019, 19:50 — REGNUM
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ Ольгой Казаковой, отметил эффективность влияния на жизнь рядовых жителей региона 11 нацпроектов, которые осуществляются в области.
Казакова, в свою очередь, назвала Калининградскую область первым регионом РФ, в котором «на очень высоком уровне ведется работа по нацпроектам».
Она, вместе с представителями региональных властей и сенаторами оценила исполнение семи нацпроектов в регионе: «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Культура», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография» и «Образование».