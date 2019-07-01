Киев, , 19:46 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский должен инициировать привлечение к ответственности не только министра иностранных дел Павла Климкина, но и других министров правительства. Об этом 1 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов юрист, экс-замглавы администрации президента Марина Ставнийчук.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Было бы хорошо, если бы этому и другим министрам была дана оценка с точки зрения привлечения к дисциплинарной ответственности. Но я не исключаю, что есть все основания привлекать их к криминальной ответственности, учитывая, что за пять лет вопрос войны и мира так и не был решен. За пять лет у нас существенное ухудшение экономического положения в целом по государству, полное обнищание», — сказала Ставнийчук.

Она сообщила, что команде Зеленского досталась страна «в позорном и страшном состоянии».

«Конечно, какой не возьми вопрос, везде провалы предыдущей власти и действующего правительства, которое полностью принадлежит к предыдущей власти. Речь должна идти о серьезной оценке всем политическим и государственным деятелям прошлой власти. Эту оценку дадут и во время проведения парламентских выборов», — добавила Ставнийчук.

Она обвинила Климкина в единоличном влиянии на вопросы внешней политики и защиты прав украинских моряков.

«Господин Климкин подумал, что он может быть политически заангажированным лично на Петра Порошенко, иметь свои личные приоритеты при решении государственных вопросов… Тут есть вопросы для Службы безопасности Украины, поскольку мне очевидно, почему министр иностранных дел решил единолично решать вопросы внешней политики Украины и гарантирование прав граждан. Возврат моряков — это вопрос, который связан с обеспечением права на жизнь», — рассказала Ставнийчук.

Эксперт также напомнила, что сотрудники МИД Украины фактически провалили первые международные визиты Зеленского в Париж, Берлин и Брюссель.

«Имеем ситуацию двоевластия, а фактически безвластия… Когда Климкин показал, что при Петре Порошенко министерству иностранных дел можно было быть вообще без министра. Там министром был Пётр Порошенко. Тогда он был всем на свете, президент решал все вопросы. А министр выполнял только поручения: поехать туда, озвучить то. Министерство всё равно не формировало серьезную международно-правовую позицию. За эти 40 дней команда Зеленского разобралась в ситуации, потому что были неудачные поездки президента как во Франции, в Германии, несколько провальная поездка в Брюссель. Это всё недостатки работы МИД Украины, который должен был подставить новоизбранному президенту плечо, пока он соберется со своей командой, с формированием позиции», — подытожила Ставнийчук.

Как сообщалось, 1 июля президент Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Климкина. По словам руководителя офиса президента Андрея Богдана, такое решение президент принял в связи с тем, что МИД не проинформировало его о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и о ноте-ответе с украинской стороны.