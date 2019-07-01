Гонконг, Китай, , 19:42 — REGNUM

Протестующие, захватившие здание Законодательного совета Гонконга, устроили в нем погром, 1 июля передает агентство Associated Press.

Протесты в гонконге (cc) Etan Liam

Сотни демонстрантов, ворвавшихся в гонконгский парламент, срывали портреты со стен и заменяли их своими плакатами, изрисовали баллончиками символы государственной власти, громили мебель и окна.

Полиция не смогла остановить захват здания, однако позднее потребовала освободить помещения под угрозой применения силы. Также власти потребовали изменить маршрут основного протестного шествия, которое должно было завершиться именно у Законодательного совета.

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