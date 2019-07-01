Вильнюс, , 19:09 — REGNUM

Литовская комиссия по теле и радиовещанию вынесла решение о блокировки в Литве нового пакета порталов, которые предоставляют услуги трансляции российских телеканалов через интернет, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 июля.

Согласно вынесенному решению, под запрет попали порталы interntv.ru,tivix.co, tv-one.org,piranya.com, vefire.ru,tvradio.biz, tvtvtv.ru. Общий список запрещённых в Литве порталов, таким образом, достиг 30 различных ресурсов.

Напомним, после регулярного запрета трансляции российских каналов в Литве через официальных кабельных операторов, значительное число жителей стали использовать IP TV через интернет. В настоящий момент различных ресурсов, которые предоставляют услуги просмотра российского ТВ в режиме реального времени, несколько сотен. Кроме того, сами литовские цензоры подтверждают, что подобные запреты сродни «борьбе с ветряными мельницами», поскольку администраторы уже запрещённых ресурсов меняют один символ в домене своих порталов, и вновь становятся видимыми в Литве, создавая сотни «зеркал» своих сайтов.