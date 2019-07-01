Киев, , 19:08 — REGNUM

В действиях нового Офиса президента Украины просматривается «определенная симптоматика» политики администрации экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом 1 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Антон Финько, комментируя слова секретаря Совета национальной безопасности Александра Данилюка о том, что Киев продлит санкции в отношении Кремля.

«Секретарь СНБО отмечает преданность новой администрации политике санкций. С другой стороны, он отмечает, что в повестке дня нынешней власти не стоит вопрос ввода визового режима», — сказал Финько.

По его словам, реальный сектор экономики Украины находится в депрессии, поскольку закрылся рынок России, а Евросоюз открыл свой рынок наполовину.

Он призвал президента Владимира Зеленского привлечь в свою команду директора компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и представителей других высокотехнологических предприятий.

«Я не вижу в команде лидеров производства, к примеру генерального директора «Мотор Сич» или руководства «Южмаша», — расстроился Финько.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь СНБО Данилюк заявил в интервью «Левый берег», что украинские санкции по отношению к России будут продлены.

https://lb.ua/news/2019/07/01/430892_sanktsii_ukraini_protiv_rossii.html

«Конечно. Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву «р» не выговариваем», — сказал Данилюк.

При этом он не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.

В случае, если это будет политическим решением СНБО рассмотрит практическое применение такого шага.