Калифорния, США, , 18:38 — REGNUM

Комментируя договоренности, достигнутые на встрече в Осаке председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, бывший сенатор от Калифорнии Боб Хафф призвал обе стороны «искать и быстро находить решение, основанное на взаимном выигрыше», сообщает 1 июля Синьхуа.

Сами договоренности он оценил как «вздох облегчения», ибо торговая война, по словам Хаффа, не приносит пользу никому.

Экс-сенатор подчеркнул, что экономика штата сильно зависит от торговли и туризма, а также от притока иностранных студентов в калифорнийские университеты мирового класса. В штате развит сектор высоких технологий, и очень важна коммуникация и связи с Китаем, где собираются многие из устройств, проектируемых в Калифорнии.

Отметив, что успешно прошли одиннадцать раундов торговых переговоров, Хафф предположил, что основные проблемы уже «лежат на столе и обсуждены в деталях».

Взаимовыигрышное решение, по словам политика, выгодно как США, так и Китаю и всему миру, а разрыв связей с КНР, которого требуют некоторые американские консерваторы, невозможен.