Новосибирск, , 18:26 — REGNUM

Экс-глава Маслянинского района Новосибирской области Вячеслав Ярманов приступил к своим новым обязанностям на посту заместителя губернатора региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярманов будет курировать комплексное развитие сельских территорий. До июня 2019 года этот пост занимал Александр Дубовицкий.

Представляя нового заместителя во время оперативного совещания сегодня, 1 июля, губернатор региона Андрей Травников напомнил об успешном опыте Вячеслава Ярманова.

«Уверен, что все компетенции он сможет применить и на благо развития всех сельских территорий нашей области», — сказал Травников.

Также сегодня был представлен новый начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Пост заняла Елена Медведева, которая ранее занимала должность заместителя начальника инспекции — начальника отдела госконтроля в сфере охраны объектов культурного наследия инспекции.

Согласно официальным данным, 57-летний Вячеслав Ярманов уроженец Алтайского края, имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит». С 1988 по 2004 годы Вячеслав Ярманов работал на Маслянинском кирпичном заводе — прошёл путь от сменного мастера до генерального директора ЗАО «Кирпичный завод». Дважды — в 2004 и 2010 годах — избирался главой Маслянинского района. С июня 2013 года был членом областного правительства. В октябре 2015 года был вновь избран главой Маслянинского района.

46-летняя Елена Медведева родилась в городе Зима Иркутской области. Она окончила Иркутскую государственную экономическую академию и Иркутский государственный университет имени А.А. Жданова. С 2015 года Медведева работала в отделе градостроительных планов и рассмотрения проектов, затем в отделе реконструкции Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска; консультант-юристом отдела госконтроля в сфере охраны объектов культурного наследия. В период с 2018 по 2019 год она занимала должность начальника отдела госконтроля в сфере охраны объектов культурного наследия управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, а затем туже должность, но уже в госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе был уволен руководитель управления по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.

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А само управление по госохране объектов культурного наследия региона было переименовано в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

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