Мурманск, , 18:22 — REGNUM

Специальный сайт по приёму предложений и поправок к «Народной стратегии» развития региона начал работу в Мурманской области 1 июля, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

О создании народной стратегии развития ранее заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. В апреле 2019 года, спустя две недели после своего назначения в регион, он заявил, что стратегия должна будет создаваться не кулуарно, а с привлечением «внешних» экспертов и при обязательном обсуждении с жителями, представителями бизнеса, профессиональными сообществами.

Как говорится на сайте проекта, его целью является создание «плана развития Мурманской области на долгосрочную перспективу для каждой территории с учётом её потребностей, особенностей и уникальных точек роста».

«Решать, каким должен быть регион, какие задачи — первостепенные, а что может подождать, будут сами жители, — говорится в опубликованном на сайте обращении главы Заполярья Андрея Чибиса. — У Мурманской области есть все, чтобы быть сильной и процветающей: промышленный потенциал, богатые ресурсы, северный характер, желание добиться большего, чем мы имеем сейчас».

По мнению Чибиса, жителям региона необходимо «вместе договориться», как будет развиваться область в целом и каждый из её муниципалитетов, «решить, где нужно срочно построить больницу, а где — ремонтировать дорогу», привлекать ли международных инвесторов или сделать ставку на туризм.

«И за каждым таким решением и проектом важно видеть путь к благополучию людей. Нам на Севере — жить, так давайте вместе сделаем эту жизнь счастливой и удобной!» — заявил Андрей Чибис.

Стратегия развития Мурманской области формируется в несколько этапов. В частности, с 17 июня стартовали отраслевые сессии — первыми о развитии своих направлении говорили представители культуры и молодёжной политики. Как сообщает пресс-служб правительства региона, более 70 экспертов вырабатывали решения и инициативы для реализации 12 стратегических задач, после чего представили свои проекты для общего обсуждения.

Планируется, что в рамках работы над стратегией состоятся и территориальные сессии, на которых приоритеты развития муниципалитетов определят их жители. Параллельно будут приниматься предложения пользователей сайта проекта, а завершится всенародное обсуждение стратегии в августе. Итоговый документ должен одобрить региональный парламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года на расширенном заседании Мурманской областной думы Андрей Чибис объявил о перезагрузке взаимоотношений власти и общества в регионе. Врио губернатора отметил, что первый опыт его встреч с людьми показал, что им не хватает диалога с местной властью.

Напомним также, что 22 мая правительство Заполярья утвердило «План дополнительных приоритетов», куда вошло более 100 мероприятий по разным направлениям.

Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта 2019 года. До назначения работал заместителем министра строительства и ЖКХ. Является выпускником первого потока президентской программы подготовки управленческого кадрового резерва — «школы губернаторов», уже 18 представителей которой получили назначения главами регионов.