Москва, , 18:22 — REGNUM

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Грицая от должности чрезвычайного и полномочного посла в Черногории. Соответствующий указ опубликован 1 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на освободившийся пост Владислава Масленникова, который ранее работал заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

Сергей Грицай занимал должность посла России в Черногории с июня 2015 года.