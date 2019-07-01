Мадрид, , 18:20 — REGNUM

«Европейцы с глубокой обеспокоенностью наблюдают, как XXI век формируется вокруг соперничества между США и Китаем, и задаются вопросом, какова их роль в этой большой партии за власть и как не оказаться в ловушке из-за противостояния двух гигантов», — пишет испанское издание El Mundo.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

СМИ отмечает: после того, как европейцы столько веков провели в центре мира, они начали думать, что действительно там находятся, хотя все не так однозначно. Достаточно взглянуть на карту мира, чтобы убедиться в правоте утверждения, что Европа — «лишь небольшой полуостров в Азии», и в том, насколько аномальной была исключительная роль, которую этот полуостров сыграл в мировой истории.

Вспоминает издание, и как гегемонии в мире на какое-то время добился «маленький полуостров маленького полуострова», т. е. Испания и Португалия. Первая и по сути единственная глобализация, которую знало человечество, началась в устье двух рек Иберийского полуострова — Тинто и Тахо. Оттуда отправились с разницей всего в пять лет экспедиции, одна из которых завершилась открытием Америки Колумбом в 1492 году, а другая позволила Васко де Гаме открыть морской путь в Индию в 1497 году. Так в зону влияния Испании и с ней Европы попали новые континенты, послужившие европейскому изобилию.

«Важность этих открытий была бы не такой глубокой, если бы они не совпали с китайским решением 1470 года уничтожить свой флот, запретить плавания через океан и заточить себя на своей континентальной территории, положив таким образом конец успешнейшему мореходному и торговому опыту, который привёл китайцев к берегам Индии и Африканского Рога», — признает El Mundo, подчеркивая, что в противном случае европейцы не смогли бы добиться господства над Азией. Издание призывает своих читателей представить на минуту, каким был бы мир сегодня, если бы китайцы открыли и колонизировали Америку.

Сейчас, 500 лет спустя, «стрелка часов снова указывает на гегемонию Китая», который никуда не делся, а Испания с Португалией превращаются в «маленький полуостров маленького полуострова», взирающий на противостояние Китая и Америки с неуверенностью. «Что XXI век пройдёт под знаком этого соперничества, можно сказать определенно, все остальное неясно. Мы не знаем, сможет ли одна великая держава одолеть другую, сумеют ли они сосуществовать в мирной форме, пусть в условиях новой холодной войны, или противостояние, помимо экономической, политической и технической сферы, выйдет на военный уровень и спровоцирует вооруженный конфликт», — пишет El Mundo.

Упомянув также нынешнее противостояние США с Ираном и активность России, СМИ делает вывод, что Европа сейчас не готова — ни психологически, ни материально, ни институционально — к большой политической игре. Однако у европейцев нет другого выбора, кроме как принять в ней участие. У Европы остаются реальные возможности (евро, торговое влияние, привлекательность рынка, бюджет, способность к саморегулированию) быть релевантной. Но для этого ей нужно противостоять популизму — «истинному троянскому коню», который ей угрожает, — и начать мыслить стратегически.