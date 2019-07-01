Киев, 1 июля 2019, 18:19 — REGNUM
На телеканале «Прямой» (бывший телеканал «Тонис» Александра Януковича), который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, проходит санкционированная судом выемка документов. Об этом 1 июля написал на своей странице в Фейсбук украинский юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.
Кроме того, информацию о том, что следователи Государственного бюро расследований забрали отдельную документацию «Прямого» подтвердил политтехнолог, ведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец.
Он обвинил Офис президент Украины и его главу Андрея Богдана в «заказной атаке» на телеканал «Прямой».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал «Прямой» и эксперты пула экс-президента Порошенко активно распространяли информацию о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский якобы употребляет легкие наркотики. Кроме того, телеведущие «Прямого» позволяют себе давать негативные оценочные суждения в адрес политики президента Зеленского.
Напомним, с июня ГБР расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Порошенко. В частности, юрист Портнов обвинил Порошенко в покупке телеканала «Тонис» без уплаты налогов.