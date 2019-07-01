Киев, , 18:19 — REGNUM

На телеканале «Прямой» (бывший телеканал «Тонис» Александра Януковича), который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, проходит санкционированная судом выемка документов. Об этом 1 июля написал на своей странице в Фейсбук украинский юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

«Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко Прямой. Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию», — отметил Портнов.

Кроме того, информацию о том, что следователи Государственного бюро расследований забрали отдельную документацию «Прямого» подтвердил политтехнолог, ведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец.

Он обвинил Офис президент Украины и его главу Андрея Богдана в «заказной атаке» на телеканал «Прямой».

"Я только что разговаривал с собственником канала Владимиром Макеенко. Приезжали в Парус представители ГБР, к ним спустился юрист «Прямого» и отдал бухгалтерские документы, которые и так есть в налоговой. Никаких выемок, никаких обысков. Но учитывая накат на канал все может быть. Но не на этот раз. Это заказная атака со стороны Офиса президента и его главы Богдана», — пишет в Телеграм Березовец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал «Прямой» и эксперты пула экс-президента Порошенко активно распространяли информацию о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский якобы употребляет легкие наркотики. Кроме того, телеведущие «Прямого» позволяют себе давать негативные оценочные суждения в адрес политики президента Зеленского.

Напомним, с июня ГБР расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Порошенко. В частности, юрист Портнов обвинил Порошенко в покупке телеканала «Тонис» без уплаты налогов.