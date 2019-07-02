Москва, , 05:25 — REGNUM

«Перестройка-2» стала привычным термином в устах аналитиков и экспертов по отношению к ситуации, назревшей в России. Как отличить в данном контексте того, кто искренне беспокоится о судьбе страны, от засланного казачка или глупого подпевалы, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Алимкин.

Дестабилизация на Майдане (cc) Ввласенко

Из тех российских граждан, кто еще недавно проживал за границами РФ, многие высказывают точку зрения, которую принято называть «охранительской». Причина этому проста: эти люди собственными глазами наблюдали, что происходит в националистических образованиях, надевших на себя личину государств, которые откололись от СССР.

Для населения России тяжело поверить в то, что трагедия в одесском Доме профсоюзов или запрет русских школ в Прибалтике находятся очень недалеко от них и что рассуждения о «Перестройке-2» могут оказаться подготовкой к разделению самой России. Именно эта тема и позволяет на простом примере обнаружить и друзей, и врагов. Ведь «Перестройка-2» — это термин, скрывающий за собой именно развал России, как первая перестройка стала когда-то сигналом к развалу СССР. Тот, кто осмеливается говорить о распаде государства в позитивном или равнодушном ключе, вольно или невольно работает на раскол и уничтожение. Смысл этой «Перестройки-2» — не допустить усиления России, ведь для военной оккупации у ее недругов нет возможности.

Читайте подробности в статье Дмитрия Алимкина «Самый опасный признак «Перестройки-2».