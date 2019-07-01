Вильнюс, , 18:07 — REGNUM

Только за первые девять часов работы специализированного портала Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ сегодня, 1 июля, было получено свыше 150 заявок на получение бесплатных электронных виз в Калининградскую область.

«Больше всего — из Литвы, но и из Германии и Норвегии тоже много. Это очень хорошо. Мы ожидали, что какое-то время будет еще «раскачка» — люди будут узнавать у других, как кто съездил по этой визе, как ее получали, изучать опыт других туристов, но получилось, что люди сразу активно начали подавать заявки», — цитирует ТАСС слова калининградского министра по культуре и туризму Андрея Ермака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ Литвы в эти дни публикуют призывы к жителям Литвы не пользоваться бесплатными электронными визами и не посещать массово Калининградскую область из-за «угрозы вербовки российскими спецслужбами» и «провокаций».

Возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с сегодняшнего дня, 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран. С полным списком стран можно ознакомиться здесь.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит 8 дней.

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