Киев, , 17:59 — REGNUM

«В Луганской области началась экологическая и энергетическая катастрофа из-за заражения грунтовых вод щелочными шахтными водами». Об этом 1 июля заявил на заседании согласительного совета Рады депутат от парламентской группы «Воля народа» Сергей Шахов.

«В Луганской области экологическая и энергетическая катастрофа. Под землей идут метастазы от щелочной воды шахт, она распространяется. Вода льется в Северский Донец, а потом в Азовское море. Сегодня шахтерам в шахтах отключают электроэнергию за долг 300 тыс грн (11,4 тыс. долл)… Мы требуем во время войны вернуть энергетическую монополию государства в Луганской области», — сказал Шахов.

«Сегодня детей пять лет насилует война… Война продолжается больше чем Вторая мировая война. Когда зал Верховной рады пуст, ничто не будет решаться», — добавил Шахов.

Он также призвал парламент улучшить условия и повысить комфорт на украинских контрольных пунктах пропуска, чтобы люди не гибли в суровых климатических условиях Донбасса. Шахов считает, что внедрение современных IT-технологий позволит отменить необходимость украинским пенсионерам Донбасса каждые два месяца отмечаться в Пенсионном фонде Украины.

«14 тысяч людей стоит на жаре на холоде, под дождем. По 40 человек в день умирает, теряет сознание… Или у нас нет IT-технологий, неужели нельзя придумать что-то, чтобы люди не умирали на переходе и получали свои пенсии на тех территориях. Сегодня нет наблюдателей наших иностранных партнеров на тех территориях? Есть», — подытожил Шахов.

Напомним, «Луганское энергетическое объединение», которое до сих пор зарегистрировано в Луганске и не перерегистрировано на территории Украины, принадлежит юридическим лицам на Кипре и в Болгарии. Об этом говорится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года на территории ЛНР, по результатам проверки была остановлена работа 23 угледобывающих предприятий.

По словам и.о. начальника Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР Александра Беляева, поводом для закрытия предприятий стали нарушения законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

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