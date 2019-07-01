Гонконг, Китай, , 17:45 — REGNUM

Толпа участников акций протеста ворвалась в здание законодательной палаты Гонконга, сообщает 1 июля South China Morning Post.

Проникшие в здание участники беспорядков крушат стеклянные элементы интерьера и отдирают металлическую отделку стен.

Протестующих не устраивает новая поправка к закону об экстрадиции, согласно которой преступников и подозреваемых можно передавать на материковую часть Китая по соответствующему запросу.

При этом западные СМИ сообщают, что «тысячи протестующих» требуют «демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с протестами и массовыми беспорядками глава администрации Гонконга Кэрри Лам приостановила процесс рассмотрения законопроекта о внесении этой поправки в закон об экстрадиции.

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