Нью-Дели, , 17:40 — REGNUM

Активисты и местные партийные лидеры покидают ряды ведущей оппозиционной партии Индии Индийского национального конгресса (ИНК) вслед за лидером индийской оппозиции Рахулом Ганди. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Стало известно, что в отставку подали по меньшей мере 36 активистов ИНК, занимающих ключевые партийные должности в крупнейшем индийском штате Уттар-Прадеше. Генеральный секретарь местного отделения Индийского национального конгресса Дипак Сингх подчеркнул: «Я не вижу смысла продолжать свою партийную карьеру, если председатель ИНК Рахул Ганди принял решение уйти в отставку». Оппозиционеры заявили, что они готовы пойти на более радикальные меры, если Рахул Ганди не изменит свое решение.

Напомним, что на заседании Рабочего комитета Индийского национального конгресса 25 мая Рахул Ганди объявил о своем желании покинуть пост председателя партии. Причиной тому послужило сокрушительное поражение ИНК на всеобщих парламентских выборах, завершившихся 23 мая. По результатам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП), которая получила 303 из 543 мест в нижней палате парламента. Ведущая оппозиционная партия Индийский национальный конгресс потерпела сокрушительное поражение, победив лишь в 52 избирательных округах.