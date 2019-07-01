Лондон, , 17:38 — REGNUM

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в годовщину передачи Гонконга Китаю напомнил, что Пекин обязался придерживаться принципа «одна страна, две системы», 1 июля передает агентство Associated Press.

Гонконг был возвращен Китаю из-под протектората Великобритании 1 июля 1997 года. В настоящий момент в Гонконге проходят очередные массовые митинги против законопроекта об экстрадиции в континентальный Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 июня демонстранты в Гонконге сорвали церемонию поднятия флага в честь годовщины возвращения города Китаю, а также захватили здание Законодательного совета.

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