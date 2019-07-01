Нью-Дели, , 17:40 — REGNUM

Генеральный секретарь ведущей оппозиционной партии Индии Индийский национальный конгресс (ИНК) Приянка Ганди вновь выступила с обвинениями в адрес правящей Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, лидер оппозиции заявила, что БДП позволяет преступникам безнаказанно разгуливать на свободе.

В своем аккаунте в Twitter Приянка Ганди подчеркнула, что криминальная обстановка в индийском штате Уттар-Прадеш продолжает ухудшаться. Лидер ИНК заявила: «Преступники творят все, что им вздумается, а местное правительство во главе с главным министром Йоги Адитьянатхом предпочитаетэто не обращать на это внимание». По мнению генерального секретаря Индийского национального конгресса, местные власти «сдались перед лицом преступности».

Впоследствии полиция штата Уттар-Прадеш выступила с опровержением слов Приянки Ганди. Официальный представитель местных правоохранительных органов подчеркнул, что в последнее время в штате наблюдается «беспрецедентное снижение уровня преступности на 20−35%». Сообщается, что теперь заметно реже регистрируются случаи разбоя, грабежа, убийств, похищений детей, а все наиболее громкие дела были раскрыты в течение 48 часов.